المرور تضع شرطًا لشراء أو استئجار أي مركبة.. قريبا

متابعات – فجر

أعلنت مديرية المرور اليوم الأربعاء أنه سيتطلب وجود حساب للمواطن والمقيم في ⁧بوابة وزارة الداخلية “أبشر”لإرسال رمز تحقق إلى جوالك الموثق كشرط لشراء أو استئجار مركبة قريبًا .. حرصًا على حماية التعاملات الإلكترونية.

وذكر المرور عبر بيان نشر في حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر” : “حرصا من الإدارة العامة للمرور على حماية السجلات والتعاملات الإلكتروني ستطبق قريبا المرحلة الثالثة من مشروع المعيار الثنائي للتحقق من الهوية / الإقامة.. حيث سيمنع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة ما لم يكن مسجل مسبقا ببوابة وزارة الداخلية “أبشر” وذلك من خلال إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال الموثق لإدخاله بنظام (تم) كشرط لإتمام العملية المطلوبة تفاديا لشراء أو استئجار مركبات باسم شخص دون عمله وموافقته بموجب وثائق مزورة، لذا فإن الإدارة العامة للمرور تدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل ببوابة “أبشر” وتفعيل الحساب الخاص عبر القنوات الإلكتروني المتاحة وذلك للإستفادة من هذا التطبيق والمزايا الأخرى”.