دوري جميل يعلن ساعة الصفر والانطلاقة الخميس

واس – فجر

ينطلق الدوري السعودي ” جميل ” للمحترفين لكرة القدم غدا بمواجهتين تجمع فريق الفتح مع التعاون في الساعة السابعة مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يليه لقاء فريق الهلال حامل اللقب مع نظيره الفيحاء الصاعد حديثا الذي يخوض أول مباراة له في دوري المحترفين في الساعة التاسعة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض .

وينتظر أن تكون الجولة الأولى أكثر قوة وندية عقب استعدادات الأندية سواء بإقامة المعسكرات الخارجية أو تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات مستفيدة من قرار زيادة عدد المحترفين الأجانب .

ولن يخلوا لقاء فريق الهلال مع الفيحاء بطل دوري الدرجة الأولى من الندية كون الهلال يرغب في بداية قوية وكسب النقاط الثلاث في رحلة طويلة للحفاظ على اللقب الذي يتنافس عليه 14 فريقا ، لكن ربما يصطدم حامل اللقب بفريق عنيد وإن كان صاعد حديثا لأول مره إلى الدوري لأن الفيحاء أتم صفقات قوية هذا الموسم تجعل من الصعب التوقع بنتيجة اللقاء .

ويدخل الهلال المباراة في رحلة الحفاظ على اللقب ببداية قوية بالضغط على المنافس بالهجوم القوي لإرباك الفريق المنافس وذلك عن طريق تسجيل أكثر من هدف لكسب النقاط الثلاث لضمان صدارة البطولة مع بدايتها .

وبالعودة إلى المواسم الماضية يملك الهلال سجلا عاليا من الانتصارات أمام الأندية الصاعدة بدوري المحترفين عبر 9 مواسم، حقق فيها 32 فوزاً مقابل 3 تعادلات وخسر مرة واحدة فقط

ومن المتوقع أن يدخل الهلال بتشكيلة الموسم الماضي التي اكتفى بتدعيمها بصفقات قليله أبرزها الحارس العماني علي الحبسي، ولاعبا الاتفاق حسن كادش ومحمد كنو، ولاعب الوحدة مختار فلاتة .

ويدخل فريق الفيحاء المباراة متسلحاً بـ 22 صفقة ضمت لاعبين مميزين بالدوري إلى جانب عدد من المحترفين الأجانب ، وسيكون مدرب الفيحاء الروماني جالكا في وضع صعب لاختيار 11 لاعباً يبدأ بهم اللقاء في ظل كثرة النجوم بالفريق ، أبرزهم حسن معاذ، عبدالله المطيري، عبدالمجيد الرويلي، ألكساندروس تزيوليـس، إميليو إيزاغوير، عبدالله كنو .

وفي اللقاء الأول يقص فريقا الفتح والتعاون شريط الموسم الجديد على ملعب الأحساء ، وكان الفتح أوشك على الهبوط إلى دوري الأولى الموسم الماضي إلى أنه تدارك الفريق وضعه في اللحظات الأخيرة ليقفز من مراكز الهبوط إلى المركز العاشر ، في حين حقق فريق التعاون المركز السادس في سلم ترتيب دوري المحترفين .

ويستقبل الفتح ضيفه التعاون في أولى مباريات الموسم التي تنطلق غدا ، ويسعى الفتح لتحقيق انطلاقة قوية على العكس من الموسم الماضي ، حيث دعم الفتح صفوفه بالعديد من الصفقات القوية أبرزها البرازيلي جواو بيدرو ومواطنه ساندرو مانويل ، بالإضافة إلى التونسيين عبدالقادر الوسلاتي ومحمد اليعقوبي.

ويلعب فريق التعاون المباراة متسلحاً بصفقات قوية أبرزها التعاقد مع حارس منتخب مصر المخضرم عصام الحضري ومواطنه مصطفى فتحي لاعب الزمالك المصري، كما ضم السيراليوني الحاج كمارا والمحليين جفين البيشي وعبدالمجيد السواط وفيصل الخراع.

ويسعى التعاون تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق انطلاقة مثالية أملا في تكرار نجاحات موسم 2015-2016 الذي أنهاه الفريق في المركز الرابع.

وتستكمل الجولة بعد غد الجمعة بلقاء القمة المرتقبة بين فريق الاتفاق مع الأهلي الوصيف تنتظرها الجماهير في أمسية الجمعة بالدمام على استاد الأمير محمد بن فهد .

ويدخل الاتفاق المباراة منتشيا بتتويجه بطلا لدورة تبوك الدولية الودية التي فاز بها بعد الانتصار في 3 مواجهات لم تشهد اهتزاز شباكه في أي مباراة ، أما الأهلي فيسعى للعودة من الدمام بانتصار كبير على لتكرار سيناريو الموسم الماضي، من أجل المنافسة مبكرا على اللقب الساعي الأهلي لاستعادته .

وكان الأهلي في موسم 2016-2017 حقق الأهلي فوزاً كبيراً خارج ملعبه على الاتفاق بنتيجة (4-1) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، وسجل أهداف الأهلي وقتها كل من عمر السومة (هدفين) وهدف لمصطفى بصاص وتيسير الجاسم، فيما سجل للاتفاق محمد كنو ، وكان الأهلي حامل اللقب آنذاك .

واستقطب فريق الأهلي الوصيف المدرب الأوكراني ريبروف ،كذلك أبرز تعاقداته كانت مع اللاعب أحمد الزين قادما من التعاون ، ومحمد العويس قادما من الشباب ، والبرازيليان دي سوزا ، وكلاوديمير ، والنيجري أبوابونا .

وفي لقاء آخر يلعب فريق القادسية مع الرائد على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ، ويدخل القادسية موسمه تحت قيادة مدربه التونسي ناصيف البياوي الذي قاد الرائد إلى المركز الخامس الموسم الماضي ، أما القادسية كان بالمركز العاشر ، لكن يسعى الفريقان للفوز من أجل تحقيق بداية جيده في مشوار البطولة الصعب .

ودعم القادسية صفوفه بصفقات قليلة ولكنها قوية أبرزها النيجيري ستانلي القادم من وادي دجلة المصري بعد فترة إعارة للزمالك، والإيفواري بي كي هيرفي القادم من اتحاد طنجة المغربي، كما نجح في تمديد عقد لاعبه البرازيلي بيسمارك فيريرا.

أما الرائد فأبرم العديد من الصفقات أبرزها صقر عطيف، البرازيلي إيلي سابيا، عبدالله الشمري، أحمد الرحيلي وعبدالعزيز الجمعان.

كما يلتقي فريق الاتحاد والباطن على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لمصالحة جماهيرهم بعد الخسارة في دورة تبوك، وتقديم عرض يطمئن الجماهير الاتحادية في بداية الموسم .

ويدخل الاتحاد المباراة متسلحاً بقائمة الموسم الماضي، بعد قرار “فيفا” بمنعه من التسجيل، فيما يدخل الباطن مدعوما بـ 6 صفقات جديدة أبرمها هذا الصيف.

وتختتم الجولة يوم السبت القادم بمواجهة الشباب وأحد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، حيث يسعى الشباب لتقديم بداية قوية عندما يستقبل فريق أحد الصاعد حديثا لدوري جميل.

ويأمل المدرب سامي الجابر في تحقيق انطلاقة قوية على العكس من الموسم الماضي الذي شهد تعثرا للفريق في بداية المشوار أثر عليه طوال الموسم وحقق فيه المركز السادس ، فيما يطمح فريق أحد في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة تجمع بين مدربين وطنيين إذ يقود أحد المدرب عبدالوهاب ناصر.

وفي آخر المواجهات كذلك يستضيف فريق الفيصلي نظيره النصر ثالث الموسم الماضي على مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ، ويسعى الفيصلي لمواصلة نتائجه القوية أمام النصر في المواسم الأخيرة، فيما يأمل النصر في مصالحة جماهيره بعد الخروج المبكر من البطولة العربية وطمأنة الجماهير على الصفقات الجديدة .