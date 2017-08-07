الشباب يخطف عبدالأمير من الأهلي

فيصل الخليل – فجر – الرياض

أعلنت إدارة نادي الشباب رسمياً عن تعاقدها مع اللاعب العراقي سعد الأمير وذلك بعقد يمتد لمدة عام بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبدالله القريني.

يذكر أن الأمير يلعب في خط الوسط و قد لعب الموسم الماضي لفريقي القادسية والأهلي، حيث لعب الجزء الأول من الموسم حتى شهر يناير مع النادي القدساوي ثم انتقل في فترة الإنتقالات الشتوية إلى الأهلي، وشارك الموسم الماضي في 23 مباراة جميعها بشكل أساسي بمعدل 2006 دقيقة طوال الموسم.

سجل 3 أهداف وصنع هدفين وتلقى الكرت الأحمر خلال الموسم الماضي مرتين، وأيضاً الكرت الأصفر تحصل عليه مرتين.