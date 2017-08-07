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“التعليم”: لا تعاقدات “أجنبية” في الجامعات إلا بعد التأكد من خلو قوائم الانتظار من سعوديين في ذات التخصص

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