رصد 400 مخالفة وإغلاق 19 منشأة خلال شهر بالخبر

متابعات_فجر

نفذ مراقبو إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر خلال 30 يوم الماضية أكثر من 370 جولة على المنشآت أسفرت عن اغلاق 19 منشأة، فيما رصدوا ما يقارب 400 مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الزيارات والجولات الرقابية هدفها التأكد من التزام العاملين بالشروط المحددة أثناء تجهيز وتقديم الخدمات للزبائن، وأيضاً توفر الضوابط التي يجب الالتزام بها عند حفظ الأطعمة والمواد الغذائية بما يضمن وصول منتج صحي وآمن للمواطن والمقيم.

وأشار إلى أن تكثيف الجولات الرقابية يأتي في إطار جهود البلدية نحو العمل على تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية، من خلال حزمة شروط ومواصفات، تضمن توفير أعلى المعايير الصحية وآليات الجودة.