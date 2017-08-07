الرئيس اليمني يشيد بإنتصارات الجيش والتحالف العربي ضد الإنقلابيين

متابعات_فجر

أشاد الرئيس اليمني، الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي.

ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية عن “هادي”، خلال لقائه عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية من محافظة ذمار (وسط البلاد)، إن “السلام غايتنا لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي يؤسس لمستقبل أمن للأجيال القادمة”.

ونوه بالانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش الوطني يوماً بعد آخر بمساندة كبيرة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية .

وأضاف أن “الانتصار قريب وسيتم إعادة الميليشيا الكهنوتية بافكارها الرجعية والبالية الى الكهوف حيث مكانها الطبيعي”.