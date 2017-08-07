“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم للفترة الاختبارية الثالثة في اختبارات رخصة الممارسة المهنية

متابعات_فجر

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اتاحة التقديم للفترة الاختبارية الثالثة لاختبارات الرخصة الممارسة المهنية للطب البشري SMLE وطب الأسنان SDLE وأخصائي التمريض SNLE والتي ستنعقد خلال الفترة من 13 وحتى 24 أغسطس 2017م.

وأوضحت “الهيئة” أن الاختبارات المذكورة لمن أراد الحصول على رخصة الممارسة المهنية في هذه التخصصات وكذلك يمكن أن تستخدم النتيجة عند التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، حيث سيكون التقديم إلكترونيا عبر الرابط (https://goo.gl/3ZUmQE).

وأشارت إلى أن المشمولين في التقديم من هم في السنة الدراسية الأخيرة أو في سنة الامتياز، حيث يتطلب اكمال نموذج أحقية الجلوس من الجامعة المعنية وارفاقه ضمن متطلبات الاستمارة الالكترونية.

ولفتت “الهيئة” إلى أن النتائج ستصدر خلال أسبوعين الى سنة أسابيع من انتهاء الفترة الاختبارية.