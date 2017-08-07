أمانة الحدود الشمالية توقف 47 عاملا خلال جولات تفتيشية

متابعات _فجر

أوقفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة صحة البيئة 47 عاملاً خلال210 جولة تفتيشية خلال شهر شوال للعام الحالي .

وأوضح المتحدث باسم الأمانة عبدالعزيز عبدي أن الجولة التفتيشية شملت ما يقارب 1598 محلاً وجهت خلالها84 انذارا و85 مخالفة, بالإضافة إلى أغلاق محل واحد، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الغرامات بلغت 75620 ريالا .

ولفت أن الكميات المصادرة بلغت 333 ونصف الكيلو من مواد غذائية و 70 لترا من مستحضرات السوائل، مبينا أن قسم صحة البيئة أخذ 259 عينات من المواد الغذائية لمطابقة المواصفات نتج عنها 249 عينة غير مطابقة .

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