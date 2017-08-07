جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز يحبط تهريب أكثر من 70 ألف حبة “كبتاجون”

متابعات_فجر

تمكّن جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع من إحباط أربعة محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (74,860) حبة مُخبـأة داخل حقائب سفر ضمن أمتعة ركاب إحدى الرحلات القادِمة للمملكة .

وأوضح مدير عام الجمرك المطار سعد البقمي أن الكمية ضبطت من خلال أربعة محاولات منفصلة, حيث اشتبه أولاً المراقب الجمركي بوجود أجسام غريبة داخل حقيبة خاصة لأحد المسافرين, وأثناء تفتيش الحقيبة وتفرغها من الملابس عُثر على صندوق خشبي بقاعدة الحقيبة مُعد لغرض التهريب بعد خياطة قماش أرضية الحقيبة عليه لغرض التمويه, وبفتح الصندوق تبيّن أن بداخله كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (22,280) حبة.

وأضاف البقمي أنه بمحاولات التهريب الثلاث الأخرى وبنفس طريقة التهريب السابقة تماماً, عُثر على كميات من حبوب “الكبتاجون” , حيث بلغت الكمية بالحقيبة الأولى (21,762) حبة و(17,200) حبة كانت مُخبأة بالحقيبة الثانية وعُثر أيضاً على كمية بالحقيبة الأخيرة حيث بلغت (13,618) حبة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.