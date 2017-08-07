منافذ المملكة الجوية والبرية تستقبل أكثر من 440 ألف حاج حتى يوم أمس

واس _فجر

استقبلت منافذ المملكة الجوية والبرية حتى يوم أمس 447 ألف و 300 و حاجين أثنين من القادمين لأداء فريضة حج هذا العام 1438هـ، وسط استعدادٍ متكامل وحفاوة من جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن في مختلف هذه المنافذ، والعمل وفق الخطة المعدة سلفاً، لتسهيل إجراءات وصولهم، وتنفيذها بشكلٍ سريع ودقيق.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في إحصائياتها اليومية الخاصة بهذا الجانب، أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ حتى يوم أمس (445.390) حاجاً، في استقبلت المنافذ البرية (1.912) حاجاً، مشيرةً في ذات الإحصائية إلى أن منافذ المملكة شهدت زيادة في عدد الحجاج القادمين بنسبة (13.4%) عن ذات الفترة من العام الفائت، أي بزيادة بلغت 53 ألف و حاجين أثنين .