تكليف “الدخيني” مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم لمدة 6 أشهر

متابعات_فجر

أصدر مدير عام الشئون الصحية بالانابة بمنطقة الرياض الدكتور سطام بن عبد العزيز الشيحة قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني ، مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم لمدة ستة أشهر .

وقدم الشيحة الشكر والتقدير لمدير المستشفى السابق الأستاذ وديع بن يوسف مراد على ماقدمه من جهود لخدمة أبناء محافظة الدلم .

وعبّر ” الدخيني” عن سعادته بهذه الثقة من قيادات صحة الرياض لحمل هذه الأمانة ، سائلاً الله عز وجل التوفيق والإعانة على تقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية الصحية لأهالي محافظة الدلم.