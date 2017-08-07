خادم الحرمين الشريفين يشكر ملك المغرب

واس_فجر

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن شكره وتقديره لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة لما عبر عنه في رسالته الموجهة إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى المشاعر المقدسة، وتلاها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، التي أشاد فيها جلالته بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل أسباب الراحة لهم .

وقال خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ : إن هذه الرسالة إنما تعكس عمق العلاقة الأخوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتُعبر عن تقدير جلالة الملك محمد السادس لكل ما تبذله المملكة من إمكانات وما توفره من قدرات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء حجهم ونسكهم براحة واطمئنان .

وأكد ـ رعاه الله ـ أن المملكة العربية السعودية تفخر وتعتز بأن خصها الله تعالى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولن تألو جهداً في بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك .