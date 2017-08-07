حملة تطعيم تستهدف معسكرات القطاعات العسكرية المشاركة في الحج

متابعات-فجر:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله ، أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلةً في برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة حملتها الوقائية للمشاركين في مهمة حج 1438هـ والتي تشمل التحصين ضد الانفلونزا الموسمية والحمى الشوكية وصاحبها حملة برامج للتوعية الصحية داخل معسكرات القطاعات العسكرية المشاركة تحت عنوان ” صحتك أمننا”.

ويعتبر لقاحا الانفلونزا الموسمية والحمى الشوكية من أنجح الطرق للوقاية من تلك الأمراض التي تمثل خطورة بسبب سرعة انتشارها العالية خاصة في التجمعات البشرية عالية الكثافة وتمتد فعالية لقاح الحمى الشوكية إلى مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام طبقاً لنوعية اللقاح المستخدم أما لقاح الانفلونزا الموسمية فيجب تحديثه بأخذ جرعة جديدة كل عام لما يتيمز به فيروس الانفلونزا من سرعة تطوير نفسه وانتاج سلالات جديدة فيقوم العلماء بتطوير اللقاح سنوياً بإضافة تلك السلالات الجديدة إلى اللقاح بشكل سنوي.

و قامت الفرق الميدانية بتنظيم العديد من الزيارات إلى معسكرات القطاعات العسكرية المشاركة في مهمة الحج من أجل تحصينهم ضد تلك الأمراض في مقرات عملهم وذلك من أجل تنفيذ مهمة حج خالية من الأمراض الوبائية بإذن الله والعمل على ضمان سلامتهم وسلامة الحجاج، ووقايتهم من تلك الأمراض المعدية المحتملة.

ولسهولة تسجيل بيانات المطعمين ومن أجل نشر الوعي الصحي بأهمية التطعيم فقد تبنت الإدارة العامة للخدمات الطبية ولأول مرة تصميم وإصدار بطاقة خاصة لتطعيمات المشاركين بالحج وقد تم تدشينها واعتمادها مع الحملات المنفذة لهذا العام، ويتم الاحتفاظ بتلك البطاقة من طرف متلقي التطعيم من أجل تقديمها سنوياً عند موعد أخذ الجرعات التالية في مواسم الحج القادمة بإذن الله.

وتصاحب حملة التطعيمات ، العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية موجهة للقطاعات العسكرية المشاركة في مهمة الحج تحت عنوان ” صحتك أمننا” وهي عبارة عن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي يلقيها نخبة من الأطباء والمختصين وتشتمل الحملة على العديد من المواضيع التوعوية مثل كيفية التعامل و الوقاية من الأمراض الوارد التعرض لها في ظل وجود الحشود مثل أمراض الصيف وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والاجهاد الحراري وضربات الشمس ، أيضاً تشتمل الحملة على برنامج تدريبي على الاسعافات الأولية في حال وجود الاصابات البسيطة.

ويتم أيضاً خلال الحملة توزيع الحقيبة الوقائية التي تشتمل على مطويات عن المواضيع التي تتم مناقشتها بالحملة بالإضافة إلى عبوة مطهر لليدين وقناعاً طبياً وقفازات طبية للوقاية.

وتستفيد من تلك الحملات كافة القطاعات العسكرية المشاركة ومنها.. قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة مكة المكرمة ، مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة ، قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة، القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة المكرمة ، وقوة الطوارئ والإسناد بالحج للدفاع المدني بمكة المكرمة.

حضر إطلاق الحملة سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي الذي شدد على بذل الجهود ومضاعفتها لخدمة رجال الأمن المشاركين في مهمة حج هذا العام وشكر سعادته برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وكافة العاملين بالمستشفى والفريق الميداني للتطعيمات والحملات على مايقومون به من جهود لخدمة رجال الأمن، داعياً المولى عز وجل التوفيق للجميع وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وحجاج بيت الله الحرام.

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