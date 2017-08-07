الهلال الأحمر يجنّد أكثر من 2500 من منسوبيه لتقديم خدماته في حج هذا العام

متابعات _فجر

جنّدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 2472 من منسوبيها لتقديم خدماتها الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة, وذلك عبر تجهيز أكثر من 51 مركزاً إسعافيا داخل المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها, ومشاركة 350 مركبة إسعاف, و 18 سيارة ميدك , و15 دراجة نارية .

وحرصت الهيئة خلال خطتها لموسم حج هذا العام على إقامة أكثر من 94 مركزا إسعافيا موسمياً على الطرق السريعة في جميع مناطق المملكة التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام , فضلاً عن المراكز الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في المنافذ البرية, وداخل المدن والمحافظات والقرى .

وكان معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد عبدالله القاسم, قد وجّه باعتماد برنامج الحج للهيئة لهذا العام 1438هـ منذ وقت مبكر لضمان جاهزية الهيئة في تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة خلال موسم الحج من خلال تكليف الإدارة العامة للحج والعمرة بالهيئة بتوفير مختلف الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة للهيئة .

كما قامت الهيئة بتوفير أحدث التجهيزات لمراكز الإسعاف الثابتة والموسمية, وتوسيع انتشارها في جميع منافذ المملكة البرية , والبحرية , والجوية , مع توفير الفرق الإسعافية المؤهلة من الأطباء , والفنيين, والسائقين بجانب تقديم الخدمات المساندة لها من خلال غرف عمليات مجهزة بأحدث الأنظمة المستخدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .