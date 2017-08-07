تعليم تبوك يعتمد تعيين “140 ” حارساً لمدارس البنات في المنطقة

متابعات_فجر

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري تعيين “140 ” حارساً بمسمى “حارس مدرسة بنات ومحرمه” في مدارس المنطقة، بعد أن أنهت إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك إجراءات تعيينهم على المرتبة الـ 31 من وظائف اللائحة الوظيفية .

وأشار مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك أحمد المشهوري, أن التعيينات الجديدة تمت وفق المفاضلة بين المتقدمين وعبر المقابلات الشخصية التي أجريت لهم عبر اللجنة المختصة مع تطبيق الاشتراطات الرسمية في هذا الصدد وفي مقدمتها التسجيل في “نظام ساعد” .

وأضاف المشهوري, أنه سيتم الإعلان نهاية الشهر المقبل عن المتبقي من وظائف حراس المدارس والمعلن عنها قبل نحو شهرين، وتتضمن عدد 15 وظيفة بمسمى “حارسة أمن لمدارس البنات” بالمنطقة، ووظيفة واحدة بمسمى “حارس مدرسة ومحرمه” وذلك في مدرسة البنات بمركز بجدة بمنطقة تبوك .