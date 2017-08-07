بلدية صامطة تنفذ أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار

متابعات_فجر

نفذت بلدية محافظة صامطة ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الصيانة مساء أمس, أعمال سحب وإزالة تجمعات وآثار مياه الأمطار، التي هطلت على المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المكلف المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي أن الفريق الميداني أزال كافة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار, مؤكدا نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور في شوارع المحافظة من خلال شبكة تصريف مياه الأمطار وكذلك في سحب المياه من الشوارع التي لم تغطيها الشبكة بعد .

وأضاف أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة, وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان ومحافظة صامطة خصوصاً، حيث تم الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الخدمات والصيانة والنظافة بتكوين فرق عمل طارئة تعمل على مدار الساعة في كافة المحافظة مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال وتغطية بلاغات الحوادث المرورية خلال فترة هطول الأمطار ، كذلك تم توفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة أثار المياه المتجمعة, مشيرا إلى أن خطة العمل مكونة من آليات ومضخات مختلفة المهام إلى جانب العمال والمشرفين .

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