احذروا… “السكر” يساهم في تطور بعض أنواع السرطان

متابعات – فجر :

أكد علماء من جامعة تكساس الأميركية أن الإكثار من تناول السكر يساهم في تطور بعض أنواع السرطان في الجسم.وخلال المؤتمر الأخير لبحوث السرطان الذي عقد في الولايات المتحدة قال العلماء: “يعلم الجميع أن السكر يعد مصدرا أساسيا للطاقة الضرورية لعمل الجسم والخلايا، لكن وجود السكريات في الجسم يساهم أحيانا بنمو الخلايا السرطانية وتطور الأورام الخبيثة”. وأضافوا أن “هناك العديد من السرطانات التي يرتبط نموها بوجود كميات زائدة من الغلوكوز في الجسم، كسرطانات الرئة والدماغ والمريء وعنق الرحم، بالإضافة إلى سرطان الخلايا الحرشفية الذي يعتبر أحد أنواع السرطانات الجلدية الشائعة”. وأوضحوا أن سرطان الخلايا الحرشفية يظهر عادة بسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية أو الأشعة الضارة الناجمة عن مصابيح جلسات السولاريوم، وتطوره يختلف من شخص لآخر وفقا للطبيعة البيولوجية للجسم، لكن الأبحاث بينت أن السكر يساهم بتطور هذا النوع من السرطان بسرعة عند الجميع، بغض النظر عن طبيعة الجسم. وهذه الدراسة ليست الأولى التي تتحدث عن أضرار السكر على صحة الإنسان، فمنذ مدة أكد عدد من العلماء من جامعة لندن أن خطر الإصابة باضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب يزداد لدى الرجال عند تناولهم الأطعمة الغنية بالسكريات، ولاحظوا خلال دراساتهم أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 67 غراما من السكر يوميا، تزداد إصابتهم بأمراض مثل الاكتئاب والسمنة وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالنظام الغذائي.