” ريال مدريد” يتوج بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

متابعات – فجر :

فاز ريال مدريد مساء أمس الثلاثاء، بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، على حساب مانشستر يونايتد(2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيليب أرينا بالعاصمة المقدونية سكوبيه.وجاء هذا الإنجاز، على بعد أيام قليلة من المواجهة النارية، التي ستجمعه بغريمه التقليدي إف س برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسباني على ملعب نوكامب معقل الفريق الكطالوني.ويعد اللقب، الرابع للنادي الملكي، والثاني على التوالي على مستوى السوبر الأوروبي، ليبتعد ببطولة وحيدة عن حاملي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها (برشلونة وميلان).بالمقابل، فشل مانشستر يونايتد للمرة الثالثة على التوالي، في إضافة لقب ثان لهذه المسابقة الأوروبية.ويعد هذا اللقب الأول للمغربي الواعد أشرف حكيمي، الذي وإن لم يتح له المدرب زين الدين زيدان الفرصة كما حصل خلال المباريات الإعدادية، التي خاضها الفريق المدريدي على هامش معسكره التدريبي بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن زيدان استدعاه لهذه المواجهة، ضمن اللاعبين البدلاء.