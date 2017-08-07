بلدية صامطة تشرع بسحب تجمعات مياه الأمطار

جازان – فجر :

شرعت بلدية محافظة صامطة ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الصيانة بسحب تجمعات مياه الامطار، وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المكلف المهندس عبدالوهاب محمد مباركي بأن رجال الفريق قد بذلوا جهداً كبيراً خلال هذا اليوم لإزالة كافة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار ونجحوا في تسهيل حركة المرور في شوارع المحافظة من خلال شبكة تصريف مياه الأمطار وكذلك في سحب المياه من الشوارع التي لم تغطيها الشبكة بعد .وقال بناءاً على تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان ومحافظة صامطة خصوصاً، تم الاستعداد للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة المتوقعة جراء حالة عدم الاستقرار الجوي، وذلك من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الخدمات والصيانة و النظافة بتكوين فرق عمل طارئة تعمل على مدار الساعة في كافة المحافظة مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال وتغطية بلاغات الحوادث المرورية خلال فترة هطول الأمطار ، كذلك تم توفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة أثار المياه المتجمعة.وأشار إلى أن خطة العمل مكونة من آليات ١٠ مختلفة المهام و٤ مضخات و٤٠ عاملاً وسائقين معدات و٣ مشرفين وبتواجد مدير قسم النظافة ومدير الصيانة وبمتابعة من مدير إدارة الخدمات. داعياً إلى تكثيف الجهود ومؤكداً أن هنالك خططاً معدة مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الحالات.