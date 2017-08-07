” مكافحة المخدرات” تتوعد باتخاذ الإجراءات بحق كل مخالف للأنظمة والتعليمات بسبب “رقصة الداب”

متابعات – فجر :

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بأنها اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الفنان الذي ظهر مؤخراً يودي حركة “الداب” والتي ترمز لتعاطي الحشيش. وكان الفنان رابح صقر، قد قام بأداء رقصة “الداب” خلال حفله الأخير بمصر، على الرغم من التحذيرات المكررة للمكافحة من أدائها.وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف، أن القانون سيطبق بحق كل مخالف للأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أنهم طلبوا من الجهات المعنية ملاحقة الفنان والقبض عليه.وأضافوا بأنهم كانوأ يأملوا من لمشاهير المساهمة في التوعية والتثقيف والتعاون مع الجهات المعنية لحماية النشء من الظواهر السلبية، لكنهم تفاجئوا بالبعض يؤدون بعض الممارسات التي ترمز لمتعاطي المخدرات؛ ما كان له تأثير سلبي، تم رصده على بعض المراهقين .