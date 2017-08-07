فريق طبي ينجح في استئصال ورم مخاطي بالفك السفلي لعشريني بمستشفى الملك فهد

متابعات – فجر :

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة،وذلك بقيادة رئيس قسم جراحة الوجه و الفكين الدكتور عبدالله القرشي و الدكتورة خلود موسى استشاري جراحة وجه و فكين باستئصال ورم مخاطي في الفك السفلي لعشريني عانى من إنتفاخ و تورم بالفك فترة ثلاث سنوات ، و بعد عمل الفحوصات اللازمة من اشاعات و خزعة أثبتت أن المريض يعاني من ورم حميد مخاطي و هو من الأورام التي إن وجدت في مرحلة متأخرة تستدعي استئصال للورم بالكامل مع حدود آمنة حتى لا يعود التورم ، وضعت للمريض صفيحة معدنية و سيحتاج عملية أخرى لطعم عظمي من الحوض للفك بعد التأكد من سلامة باقي الفك حتى يتسنى عمل غرسات سنية له.