نائب أمير مكة المكرمة يتفقد المشروعات التي نفذتها هيئة تطوير المنطقة

واس – فجر :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع العالم ، مسخرة كافة الإمكانات لهم دون تفرقة أو تمييز.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر في تصريح صحفي عقب تفقده اليوم الثلاثاء المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية خلال موسم حج العام الحالي ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو نائبه – حفظهم الله- لاهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام .

وأضاف سموه ” أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , لمتابعتهم الدائمة وإشرافهم المباشر على أعمال الحج “.

وتابع سموه ” اليوم وقفت على 10 مشاريع نفذتها هيئة تطوير المنطقة بعد حج العام الماضي , وانتهت ولله الحمد في فترة وجيزة لتكون جاهزة لموسم حج هذا العام، لتساهم مع غيرها من المشاريع الحيوية في خدمة ضيوف الرحمن بالشكل المطلوب ” .

وأبان سموه أن كلفة المشاريع المنفذة تجاوزت 300 مليون ريال جميعها نفذت في المشاعر المقدسة ، وتشمل مشاريع لتسهيل حركة التنقل بين المشاعر و أخرى لتلطيف الأجواء .

واختتم نائب أمير منطقة مكة المكرمة تصريحه بالقول : “المملكة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل دول العالم دون استثناء أو تمييز و ستقدم كل الخدمات لهم على حد سواء وهذا واجبنا في خدمة الإسلام والمسلمين” .

ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المشاريع المنفذة في المشاعر التي ستكون جاهزة لموسم حج هذا العام، وهي: تلطيف الجو برذاذ الماء بساحات منشأة الجمرات , وتظليل منحدر الصعود إلى محطة قطار المشاعر المقدسة منى 3 (الجمرات) ، ومشروع تظليل منحدر المشاة النازل من منشأة الجمرات إلى العزيزية , وتظليل منحدر المشاة الصاعد من العزيزية إلى الدور الثاني لمنشأة الجمرات , ومشروع إنشاء جسر للمشاة قرب مستشفى منى الوادي، ومشروع تعديل طرق النقل الترددي لخدمة حجاج إيران وأفريقيا غير العربية بمشعر مزدلفة ، ومشروع إنشاء جسور لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات في مزدلفة لحجاج تركيا ، ومشروع إضافة منحنى التفاف وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا ، ومشروع تسهيل دخول وخروج الحافلات لحجاج أفريقيا في المصاطب العلوية بعرفات، وإنشاء سلم ثابت خرساني للمشاة في الجهة الشمالية من جبل الرحمة بمشعر عرفات حتى ساحات المشاة المحيطة به، ومشروع فصل حركة المشاة حول جبل الرحمة عن موقع بعض المخيمات.

يشار إلى أنه وبتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة مكة المكرمة بدأت هيئة تطوير المنطقة بعد موسم الحج الماضي في تنفيذ عدد من المشاريع في المشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن , والتي ستتم الاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام.