الشرطة البلجيكية تضبط سيارة بداخلها كمية من المتفجرات بضاحية ” مولينبيك” في بروكسل

متابعات – فجر :

أغلقت الشرطة البلجيكية إحدى مناطق حي مولينبيك في بروكسل الثلاثاء بعد اعتقال رجل قال إن العربة التي يقودها تنقل مواد ناسفة، بحسب النيابة.وأغلقت الشرطة المنطقة التي يسكنها نحو 400 شخص في حي مولينبيك فيما قامت الشرطة بتفتيش العربة.وقالت النيابة أن السائق تجاوز إشارة حمراء واحدة على الاقل ما دفع الشرطة الى مطاردته وأدى ذلك الى تصادم عربته بعدد من السيارات. واطلقت الشرطة النار على عربته.وبعد وقف العربة “أعلن السائق فوراً ان لديه مواد ناسفة في العربة” بحسب ما صرح متحدث باسم نيابة بروكسل لوكالة فرانس برس.وبلجيكا في حالة تأهب قصوى بعد تفجيرين في محطة قطارات والمطار الرئيسي في بروكسل أديا الى مقتل 32 شخصا واصابة اكثر من 140 اخرين في مارس 2016.وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن التفجيرين، وكذلك عن هجمات باريس التي خلفت 130 قتيلا في نوفمبر 2015. والعديد من المسؤولين عن هجمات باريس هم من حي مولينبيك الذي يسكنه عدد كبير من المهاجرين المغاربة.