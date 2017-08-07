بسبب خلل فني.. تحويل مسار طائرة ” الرياض – تبوك” إلى مطار جدة

متابعات – فجر :

أوضحت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”؛ أنه تم تحويل مسار رحلة الخطوط السعودية رقم ١٥٣٣ المتجهة من الرياض إلى تبوك، إثر خلل فني إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهبطت بسلام .