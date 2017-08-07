زراعة الخرج تضبط مبيدات محظورة في أسواق السيح

متابعات – فجر :

ضبطت مديرية الزراعة بالخرج هذا الاسبوع كميات من المبيدات المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية ، وكميات من البذرور مجهولة المصدر ، وذلك خلال جولة تفتيشية على مجموعة

من المؤسسات الزراعية بمدينة السيح.

وشدد مدير عام الزراعة في الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور على أهمية المتابعة والجولات الرقابية للتأكد من سلامة وصلاحية البذور والأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن، مشيراً إلى أنه حررت محاضر ضبط للمخالفات، ورفعها لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتطبيق النظام بحق المؤسسات الزراعية لمخالفة .