“دياز”: نسعى للمحافظة على اللقب من البداية

منصور الشمري _الرياض،تصوير _مشاري الشلوي

شدّد مدير الجهاز الفني بالهلال الأرجنتيني رامون دياز على أهمية البداية القوية للحفاظ على لقب الدوري لفريقه في أولى مبارياته ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين أمام الفحياء مساء بعد الغد .

وقال : سعيدين جدا بفترة الإستعداد التي حظينا به ونملك فريق منسجم حافظ على نفس قوته وظهر بشخصية ممتازة في المباريات الودية وأبدى سيدخل الموسم للحفاظ على مكتسباته للموسم الجديد هذه المرة موسمنا اصعب بحكم دخولنا للمنافسة على دوري أبطال آسيا و موسمنا سيكون طويل ونطمح إلى إستمرار نجاحنا ومضاعفته بامتلاكنا لأكبر عدد من اللاعبين الممتازين.

وعن فريق الفحياء قال :تابعنا فريق الفيحاء ونملك عنهم معلومات كافية في كرة القدم الأندية أصبحت كتب مفتوحة ولا يمكنك ان تخفي شيء منها.

وأما اللاعب المحترف الأورغواياني ميليسي ذكر :

سندخل الموسم للحفاظ على مكتسباتنا للموسم الجديد هذه المرة موسمنا أصعب بحكم دخولنا للمنافسة على دوري أبطال آسيا.