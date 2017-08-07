سلطات الاحتلال تعتقل 880 فلسطينياً خلال الشهر الماضي

متابعات_فجر

أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم تقريرها الشهري ذكرت فيه أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز الماضي 880 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم 144 طفلاً، و18 امرأة.

وأوضحت المؤسسات وهي: (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (425) مواطناً من القدس، و(120) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس (85) مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة جنين (49) مواطناً، ومن قلقيلية (47) مواطناً، أما في محافظة بيت لحم فقد اعتقلت (45) مواطناً، و(37) جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، و(36) في محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين من محافظة طوباس (14)، بينما اعتقلت (10) من محافظة سلفيت و(10) أيضاً في أريحا، ومن قطاع غزة (2).

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال نحو (6400) أسيراً، منهم (62) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، ونحو (300) طفل، ونحو (450) معتقلاً إدارياً و(1) معتقل مقاتل غير شرعي، علاوة على وجود (12) نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (97) أمراً إدارياً، بينهم (20) أمراً جديداً، و(77) أمراً أصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال، من أجل ضمان احترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.