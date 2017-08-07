خالد بن عبدالله للأهلاويون: “اصبروا على فريقكم وواصلوا الدعم “

مازن الشهري – فجر – الرياض

طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز عضو شرف النادي الأهلي جماهير النادي بمساندة النادي وذلك قبل أيام من بداية انطلاق دوري جميل للمحترفين.

ونصح الامير خالد جماهير الملكي بعدم الحكم مبكراً على أداء الفريق تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف حيث يحتاج المدرب الجديد للفرصة كاملة قبل الحكم عليه.

ويعتقد سموه أن ريبيروف بحاجة لمساحة من الوقت لتطبيق فلسفة جديدة للنادي عقب ثلاثة سنوات تحت قيادة السويسري كريستيان غروس تخللها فترة وجيزة من تواجد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وأكد سموه أن تعاقدات الأهلي الصيفية أتت من خلال وجهة نظر فنية خاصة وأشار أن اللاعب الاجنبي الذي يأتي للدوري السعودي دائما ما يكون بحاجة للوقت من أجل الانسجام مع المجتمع واختلاف البيئات.