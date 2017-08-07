العيادات التخصصية السعودية تنفذ اكثر من 9456 عملية صرف للأدوية خلال الشهر الماضي

متابعات_فجر

نفذت العيادات التخصصية السعودية استكمالاً لجهودها الطبية المتواصلة خلال شهر يوليو من العام 2017م ومن خلال الصيدلة الشاملة التابعة لها اكثر من 9456 عملية صرف للعلاجات والادوية المتنوعة للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري حيث شمل ما تم صرفه من وصفات علاجية على جميع أنواع الادوية والمستلزمات الطبية .

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني ان العيادات قامت بتوفير افضل انواع الادوية والمستلزمات العلاجية للأشقاء اللاجئين السوريين، منوهاً إلى ان الصيدلية تعد من افضل الوحدات الطبية العاملة في مخيمات الاشقاء السوريين بالأردن .

وبين المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ان العيادات التخصصية السعودية تعمل منذ 5 سنوات على تقديم افضل وسائل الرعاية الصحية للأشقاء السوريين وذلك من خلال اقسامها وأفرعها المتعددة ومن بينها الصيدلة التي يزيد عدد مراجعيها المسجلين بشكل رسمي ضمن سجلات المرضى عن اكثر من 42 الف مريض ، لافتاً إلى أن العيادات تلقى اقبالاً من المرضى اللاجئين في مخيم الزعتري بحيث يتراوح معدل المراجعين اليومي للعيادات التخصصية السعودية بين 500 إلى 550 مراجعاً ، عازياً ذلك للثقة بالخدمات المقدمة من قبل العيادات وما توفره لهم الحملة الوطنية السعودية من علاج وادوية ومستلزمات طبية ذات جودة عالية.

واكد السمحان ان العيادات التخصصية السعودية ستبقى بأذن الله وتماشياً مع نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الامين – حفظهم الله – رائدة في العمل الطبي والعلاجي الذي تقدمة للأشقاء السوريين ، وستعمل بشكل متواصل على تحديث وتطوير نوعية وجودة الخدمات لينعم الشقيق السوري بالرعاية الصحية الدورية.