‏في ظرف ثمان ساعات “الأدوية والبطاريات” تدخل 7 أطفال لطوارئ “سعود الطبية”

متابعات-فجر:

أنقذت طوارئ مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية، سبع حالات حرجة، استقبلتها في ظرف ثمان ساعات، كانت بسبب ابتلاع أدوية وأجسام غريبة، وحالة غرق واحدة.

أوضح ذلك، استشاري طوارئ الأطفال بالمستشفى د.عبدالله عكام، مشيراً إلى أن الحالة الأولى كانت لطفل يبلغ من العمر عامين، حضر بعد ابتلاع حبوب الأسبرين، أما الحالة الثانية فكانت لطفل يبلغ أربع سنوات، تناول حبوب البنادول ، في حين كانت الحالة الثالثة والرابعة لطفلين تناولا حبوب الفولتارين، بالإضافة إلى ثمان حبات أدول.

وتابع استشاري طوارئ الأطفال قائلاً: الحالة الخامسة كانت لطفلة يبلغ عمرها أربع سنوات تناولت بطارية ألعاب، فيما كانت الحالة السادسة لطفل عمره ثلاث سنوات تناول جزء من بطارية ريموت كنترول.

ونوّه د.عكام، بأن الحالة السابعة لطفل يبلغ من العمر 14 شهراً، غرق في مسبح منزلي ، وقد تم إجراء الإسعافات الأولية له، والتي ساهمت بشكل كبير في إنقاذ حياته بعد عناية الله.

ولفت د.عكام إلى أن جميع الحالات خرجت بعد أن تلقت العلاج اللازم بالطوارئ، محذراً في الوقت نفسه الأهالي من خطورة ترك أطفالهم من دون رقابة، وضرورة أخذ الإجراءات الوقائية .

وختم د. عكام تصريحه، مؤكداً على جاهزية طوارئ الأطفال في مدينة الملك سعود الطبية بإستقبال مختلف الحالات، وفق أعلى معايير الجودة الصحية .