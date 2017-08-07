الأمن والسلامة تفعّل تقنية الأبعاد الثلاثية(3D) في مجال التدريب

متابعات-فجر:

طبقت الصحة بمنطقة الرياض مؤخراً ممثلة بإدارة الأمن و السلامة تقنية الأبعاد الثلاثية (3D) في مجال التدريب على مكافحة الحرائق أو ما يطلق عليه مسمى “التدريب الذكي”.

و أوضح مدير إدارة الأمن و السلامة بصحة منطقة الرياض الأستاذ/ ماجد الدوسري بأن تقنية الأبعاد الثلاثية تمكّن المتدرب من التعامل مع الحرائق باستخدام كافة أنواع طفايات الحرائق داخل قاعة مغلقة و دون الحاجة الى وجود مساحات خارجية لتطبيق الحريق، إذ يستطيع المتدرب إخماد الحريق و التعامل معه داخل بيئة افتراضية تتميز بمطابقة مواصفاتها للبيئة الحقيقة للحريق من خلال أجهزة الإنذار المصاحبة و نوعية الحريق المشتعل افتراضاً.

و أكدت الصحة بمنطقة الرياض بأن تلك الجهود تأتي في إطار سعيها الدائم للحفاظ على سلامة منشآتها و مرتاديها عبر متابعة ما يستجد في مجال الأمن و السلامة بشكل عام.