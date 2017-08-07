الصحة بالرياض تحتفي بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

متابعات-فجر:

افتتح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض بالانابة د. سطام الشيحة الثلاثاء ١٦/ ذو القعدة فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ٢٠١٧ تحت شعار ” صحة طفلك أمانة ” وذلك في قاعة المحاضرات بمقر المديرية .

وشهدت الفعاليات المقامة الحفل الخطابي والذي ابتدأ بكلمة للدكتور سطام الشيحة ، اذ رحب بالضيوف والحضور وشكر مساعي المهتمين بصحة الام والطفل .

وقال د. الشيحة اولت حكومتنا الرشيدة والقيادات الصحية اهتماماً بالغاً بتشجيع الرضاعة الطبيعية إيماناً بمدى اهميتها في تنمية الاسرة والمجتمع وما لها من اثر بالغ في الحفاظ على صحة الام والطفل وتجنب الكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة .

وقال أيضاً نحتفل اليوم بافتتاح هذه الفعالية في اكثر من مائة وسبعين دولة في العالم اذ توصي منظمة الصحة العالمية بتحسين صحة الرضع في جميع أنحاء العالم .

وذكر د. الشيحة ان الرضاعة الطبيعية مهمة للمحافظة على صحة الرضع وصغار الأطفال النفسية والجسدية والتي تساهم في خفض معدلات الأمراض والوفيات الناتجة عن التغذية الصناعية .

وختم مدير صحة الرياض كلمته قائلاً ان حليب الام هو الغذاء المثالي للطفل وكشفت تحليلات جديدة ان زيادة الرضاعة الطبيعية الى مستويات شبه عالمية يمكنه إنقاذ حياة اكثر من ٨٢٠٠٠٠ طفل دون سن الخامسة و ٢٠٠٠٠ امرأة سنوياً ، كما يمكنه اضافة ما يقدر بنحو ٣٠ بليون دولار للاقتصاد العالمي سنوياً ، قياساًعلى التحسن المتوقع في القدرات العقلية اذا متحصل كل طفل على رضاعة طبيعية مدة تصل الى ٦ اشهر على الأقل .

وتحدث للحضور أيضاً كلا من أ. نورة السنيدي منسقة برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية و د عصام الغامدي مدير ادارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض ، حيث اكداء في كلمتيهما أهمية وضرورة تشجيع الاسرة والمجتمع السعودي على الرضاعة الطبيعية .

بعدها قام د. الشيحة بقص شريط المعرض المصاحب والذي شاركت به كافة القطاعات الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة والذي كان برعاية صيدليات الدواء وشركة المراعي.

وتتواصل فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة في بعض المستشفيات والأماكن العامة والحدائق في بعض محافظات الرياض بالاضافة للمحاضرات والندوات التوعوية .