أكثر من 390 ألف راجعوا قطاع المدينة الصحي في بيشة

متابعات-فجر:

بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية للقطاع الصحي بالمدينة بـ “صحة” بيشة 320888 مراجعاً، وعيادات الاسنان 17085 مراجعاً.

كما استقبلت عيادات الامومة 3221 مراجعة. وعيادات الطفل السليم 14488 طفلاً، و55703 مراجعا استقبلتهم العيادات الأخرى مثل المختبر والاشعة والضماد والحقن.

يذكر ان قطاع المدينه بـ “صحة” بيشة يحتضن 15 مركز اً صحياً منها 10 مراكز صحية مقارها حكومية، وهناك 3 مراكز صحية لا تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية بمفهومها الشامل، وإنما تقوم بمسئوليات معينة ومحدودة، وهي مراكز (المطار الداخلي – بيشة المناوب – صمخ المناوب).

وقدم القطاع عدد من البرامج التثقفية بلغت 410 برنامجا توعويا نفذ بداخل المراكز الصحية، منها 84 برنامجاً توعوياً نفذت في مدارس بنين وبنات.

كما كان للقطاع مشاركات في المناسبات الصحية الدولية والوطنية، حيث نفذ أكثر من 75 فعالية توعوية.

كما يوجد بقطاع المدينه 3 مراكز استشارية وهي مركز صحي الروشن (اطفال ونساء وولادة وباطنه) ومركز صحي مخطط ٢ (اطفال) ومركز صحي مخطط 1 (انف وإذن وحنجرة)، كذلك يوجد عيادة متخصصة للأمراض المزمنة يشرف عليها أطباء متخصصين في طب الأسرة بمركز صحي الروشن، وحسب الاحصائية الاخيرة لهذا العام 1438هـ فقد بلغ عدد المسجلين في المراكز الصحية التابعة لقطاع المدينة 80121 نسمه، وجميع المراكز الصحية تقدم خدماتها وفق معايير الرعاية الصحية الأولية، فقد حصل مؤخرا كل من مركز صحي الروشن وجنوب المدينة على الاعتماد ( سباهي ) ، وهناك 4 مراكز صحية اخرى خاضعة للاعتماد حاليا .