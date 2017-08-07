أمانة منطقة الرياض تعلن شروط تصاريح ذبح الأضاحي في المطابخ للعام 1438 هـ

متابعات-فجر:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء استقبال الحصول على تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1438

وأوضح الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض عن بدء الاستعدادات المبكرة لموسم عيد الأضحى المبارك للعام 1438 هـ، والبدء في استقبال المطابخ الراغبة في الحصول على تصاريح مؤقتة لذبح الأضاحي وذلك في مقر الإدارة في حي المروج ـ جوار سوق الشمال للخضار والفاكهة.

واشار الدكتور الدوسري إلى أن منح تصاريح الذبح المؤقت تتطلب توافر عدد من الشروط منها وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، حصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، التقيد بالزي الموحد، منع ذبح إناث الأغنام التي تقل عمرها عن خمس سنوات، استخدام وسائل النظافة والأكياس والكراتين الجيدة والصحية، الالتزام بالمكان المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع وأن يكون مهيأ لهذا الغرض ومستوفي للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، الالتزام بنظافة المكان ووضع المخلفات في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، وكذلك وضع مخلفات الجلود ونحوها في الأماكن المخصصة لها، مع تأمين عمال نظافة يتناسب عددهم مع حجم العمل، وتأمين حاوية نفايات لرفع مخلفات الذبح.

وأكد المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض إلى وجوب التزام المطابخ الراغبة في الحصول على تصاريح الذبح بتنظيم عملية استقبال الأضاحي من خلال وضع أرقام عند الاستلام والتسليم، مع وضع لوحة واضحة توضح قائمة أسعار الذبح، مع منح المضحين فاتورة توضح السعر، لافتا إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات تصاريح الذبح المؤقت في المطابخ بتاريخ 2/2/1438 هـ.