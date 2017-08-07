العدل تدعو “374” متقدماً لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

واس-فجر:

أعلنت وزارة العدل عن أسماء (374) مرشحاً على موقعها على شبكة الإنترنت للعمل بالقضاء التجاري والعمالي، ممن تقدموا على وظائفها (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد) بالمرتبة السادسة، و تم ترشيحهم عقب اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي عقدت بعدد من مناطق المملكة المختلفة.

ودعت وزارة العدل كافة المرشحين الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها، مهيبة بكافة المرشحين استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، وأن من لم يراجع خلال الفترة المذكورة يعد عدولاً منه عن التعيين.

من جهتها أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل أن ترشيح الكفاءات من المختصين والمؤهلين يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم المحاكم المتخصصة.