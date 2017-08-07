مدني العاصمة المقدسة يسيطر على حريق بحي العزيزية

متابعات_فجر

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم على حريق اندلع في عمارة سكنية بحي العزيزية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحريق اندلع في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى مكون من سبعة أدوار يسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدر عددهم بحوالي (391) حاجاً تم إخلائهم احترازيا نتيجة لكثافة الأدخنة عن طريق وحدات الإنقاذ في حين جرى إخماد الحريق والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد .

وأفاد أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.