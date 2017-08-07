تعليم عسير يعتمد 24 مليوناً مكافآت للطلاب

متابعات_فجر

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، صرف 24.753.217 ريالاً تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، في المدارس النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة, وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وأبناء الموفدين للتدريس في الخارج .

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب المكلف بتعليم عسير سعيد الفهري، أن المبالغ المصروفة تخص الأشهر رجب وشعبان ورمضان لعام 1438هـ ، لافتاً إلى أنه تم إيداع المبالغ المالية في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة, مهيباً بالطلاب وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ .

وأضاف الفهري أن إدارته تعمل على تطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، المعتمد من وزارة التعليم .