اليابان تحذر من التهديدات الخطيرة لبرامج أسلحة كوريا الشمالية

متابعات_فجر

حذرت اليابان اليوم من التهديد الخطير الناجم عن برامج الأسلحة الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن استمرار بيونجيانج في سلسلة التجارب الصاروخية والنووية، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة، يحقق لها تقدما تكنولوجيا.

ونشرت اليابان الورقة السنوية البيضاء بشأن سياسات الدفاع بعد أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين من الصواريخ العابرة للقارات الشهر الماضي أطلقا على مسار مرتفع وسقطا قبالة الساحل الغربي لليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في الوثيقة المؤلفة من 563 صفحة “منذ العام الماضي وبعدما أجرت (كوريا الشمالية) تجربتين نوويتين وأطلقت أكثر من 20 صاروخا باليستيا دخلت التهديدات الأمنية مرحلة جديدة”.