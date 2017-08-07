طرق علاج خفقان القلب بطريقة طبيعية

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خفقان القلب أو عدم انتظام في ضربات القلب، يتميز بشعور أن قلبك يرفرف، أو يخفق ببطء شديد أو سريع جدا، و هذا يمكن أن يستمر لبضعة ثوان أو دقائق أو ساعة، ويمكن أن يكون هناك أسباب مختلفة لخفقان القلب، بما في ذلك المنشطات الخارجية، والعوامل النفسية، والهرمونية و الظروف البيولوجية .الأسباب التي تؤدي الى خفقان الفلب وطرق علاجة بمواد طبيعية نقدمها لكم في هذه المقالة .أسباب خفقان القلب : من الأسباب الأكثر شيوعا لخفقان القلب :النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من نوبات الهلع هم أكثر عرضة لهذه المشكلة.الأعراض المصاحبة للخفقان :العلاجات الطبيعية لخفقان القلب :1. تقنية المناورة :هذه التقنية قديمة يمكن أن تساعد في استعادة سرعة ضربات القلب إلى طبيعتها, عن طريق تحفيز العصب القحفي , وهذا بدوره يؤدي إلى تباطؤ معدل ضربات القلب .أولا، قرص أنفك، وأغلق فمك ومحاولة التنفس قسرا, حيث أن هذا يسرع معدل ضربات القلب ومن ثم تبطئها تدريجيا .ملاحظة: إذا كان لديك مرض القلب ، لا تستخدم هذا العلاج لأنه قد يعطي نتائج عكسية .2. السعال :السعال بقوة لبضع دقائق يساعد على كسر هذا النمط من الخفقان, حيث أنه يسبب ضغوطا على الصدر، الأمر الذي يجعل قلبك يعود مرة أخرى إلى الإيقاع الطبيعي .هذا ليس تدبيرا وقائيا, وعليك استخدامه فقط عند وجود الخفقان .3. التنفس العميق :التنفس العميق يعتبر من أفضل الطرق للتعامل مع خفقان القلب, حيث أنه يساعد على تخفيف القلق والذعر مما يساعد على تحسين معدل ضربات القلب, و يساعد التنفس العميق أيضا على استرخاء الجسم وزيادة امدادات الاوكسجين للدماغ .الطريقة :4.المياه الباردة :انخفاض كمية السوائل يمكن أن تجعل القلب أكثر عرضة لعدم انتظام ضربات القلب، حيث أن محاولة شرب كوب من الماء البارد يساعد في اعادة ضربات القلب الى المعدل الطبيعي, كما أنه يساعد في الحد من التوتر والقلق والدوخة .الطريقة :5. العسل الأسود :العسل الأسود حل بسيط للسيطرة على الخفقان, حيث انه غني بالبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم حيث يساعد على منع العيوب في الجسم التي يمكن أن تسبب خفقان, كما انه مفيد جدا لعلاج فقر الدم والذي يعتبر واحد من الأسباب الرئيسية لخفقان القلب .الطريقة :6. زيادة كمية المغنيسيوم :نقص المغنيسيوم في الجسم يمكن أن يسبب خفقان القلب, وهذا لأن هذا المعدن يحسن سير القلب والجهاز العصبي وكذلك يحسن الدورة الدموية في الجسم.تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ، واللفت، والسلق وغيرها من الخضار الخضراء الداكنة, والمكسرات مثل اللوز والكاجو, و البذور مثل بذور السمسم وبذور اليقطين, ودقيق الشوفان, وزبدة الفول السوداني, و أسماك المياه الباردة, والأفوكادو, والموز, والشوكولاته السوداء والزبادي قليل الدسم .يمكن أيضا أخذ مكملات المغنيسيوم، 350 ملغ يوميا, ويجب استشارة الطبيب للتأكد من أخذ الجرعة الصحيحة لحالتك .7. القرفة :القرفة علاج فعال لخفقان القلب, حيث أنها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والمواد الغذائية، بما في ذلك المنغنيز والبوتاسيوم المفيدة جدا للقلب, كما انها تساعد على تحسين تدفق الدم الى القلب، ومنع تراكم فائض البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL أو الكوليسترول “السيئ”) وخفض ضغط الدم المرتفع .الطريقة :8. نبات الناردين :نبات النردين فعال جدا لعلاج خفقان القلب الذي يكون بسبب نوبات من الذعر أو القلق، حيث أن له تأثير مهدئ يساعد على استعادة ضربات القلب الطبيعية كما انه يشجع على النوم .الطريقة :ملاحظة: لا ينصح بهذه العشبة للمرأة الحامل .9. الزعرور البرى :الزعرور عشبة فعالة لعلاج خفقان القلب, حيث أنه يساعد على زيادة تدفق الدم إلى القلب وتحسين انقباضات عضلة القلب، وهذا بدوره يساعد على استقرار نبضات القلب .يمكن أخذ هذه العشبة في شكل مكملات, والجرعة العامة هي 160-900 ملغ يوميا وتؤخذ لمدة 3 إلى 24 أسبوعا, ويجب استشارة الطبيب قبل اخذ هذه المكملات لأنها يمكن أن تتداخل مع بعض الأدوية, وبالاضافة الى ذلك فإن هذه العشبة غير مناسبة أثناء الحمل .نصائح إضافية :1. زيادة تناول الخضروات الخضراء والفواكه الطازجة .2. تناول 1-2 ثمرة من الجوافة الناضجة على الريق كل يوم .3. محاولة تحديد الاسباب وتجنبها قدر الإمكان .4. تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، والشوكولاته والمشروبات الغازية.5. تجنب التدخين أو استخدام منتجات التبغ .6. تجنب المخدرات الغير مشروعة مثل الكوكايين والأمفيتامينات لأنها يمكن أن تسبب خفقان شديد في القلب.7. الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة .8. شرب كمية كافية من الماء لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الخفقان .9. تخصيص 20 دقيقة على الأقل للتمارين الرياضية 3 أو 4 مرات في الأسبوع, و المشي والجري ولعب التنس كلها خيارات ممتازة .10. الحفاظ على مستوى الضغط عن طريق التأمل واليوغا وتقنيات الاسترخاء الأخرى .11. الحصول على ما لا يقل عن 6-7 ساعات من النوم كل ليلة .12. استشارة طبيبك قبل تعديل الدواء أو أخذ أي مكملات جديدة .