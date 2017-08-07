فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ينظم ندوة بعنوان “حقوق ولاة الأمر في ضوء الشريعة الإسلامية” بمحافظة العارضة

متابعات – فجر :

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ندوة من ندوات برنامج الوسطية والاعتدال – المملكة العربية السعودية – نموذجاً والتي يقيمها الفرع بعنوان “حقوق ولاة الأمر في ضوء الشريعة الإسلامية ” سيحاضر فيها كلا من فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكوروفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد زكري شتيفيوذلك بعد صلاة مغرب من يوم الخميس القادم 1438/11/18 بجامع الراجحي بمحافظة العارضة، وأكد ذلك الناطق الرسمي باسم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بجازان الشيخ محمد كريري موضحا أن الندوة تاتي ضمن عدة ندوات من برنامج الوسطية والاعتدال المقامة في العديد من محافظات المنطقة داعيا كافة افراد المجتع لحضور تلك الندوات للاستفادة منها.