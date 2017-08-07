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فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ينظم ندوة بعنوان “حقوق ولاة الأمر في ضوء الشريعة الإسلامية” بمحافظة العارضة

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