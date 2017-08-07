القطاع الصحي بالجمش ممثلاً بمركز صحي الحيد يحتفل باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية

متابعات – فجر :

دشّن القطاع الصحي بالجمش ممثلاً بمركزصحي الحيد فعاليات اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية وذلك تحت إشراف ورعاية مدير مستشفى الرفايع والمشرف العام على القطاع الصحي بالجمش الاخصائي/ عبدالله الحميدي وبحضور رئيس مركز الحيد الاستاذ / خالد بن عفاس بن محيا ومدير مركزصحي الحيد الاستاذ / محمد مطلق الحنتوشي ومنسوبي المركز الصحي وعدداً من الاهالي حيث تكونت الفعاليات من معرض طبي متكامل يحكي عن اليوم العالمي للرضاعه الطبيعيه وفوائدها للطفل والأم المرضع وبعد ذلك تم عرض عن جميع ماتحتويه هذه المناسبه عبر شاشة البوجيكتر ومن ثم توزيع البروشورات والمطويات الخاصه بهذه المناسبه على الحضور ومن جانبه ، شكر “الحميدي “جميع القائمين على نجاح فعاليات اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية وحث الجميع على تظافر جهود الجميع لنشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع وتثقيفهم وتوعيتهم كافه وفي الختام اعرب رئيس مركز الحيد عن شكره لمايقوم به سعادة / مدير مستشفى الرفايع والمشرف العام على القطاع الصحي بالجمش من جهود ملحوظة للارتقاء بالخدمه المثلى في المستشفى والقطاع الصحي بالجمش وحرصه ودعمه اللامحدود .