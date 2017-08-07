افتتاح حملة نبراس و أخي رجل الأمن أنت قدوة في المجتمع بدوريات نجران

متابعات – فجر :

تواصل شرطة منطقة نجران ممثلة في شعبة التوجيه الفكري والمعنوي استقبال زوار برامجها التي أطلقتها في عدد من مقار الأمن العام بالمنطقة والتي شملت مشروع “نبراس” وحملة أخي رجل الأمن أنت قدوة في المجتمع وذلك بالتعاون مع مؤسسة الراجحي الخيرية وبمشاركة عدد من الجهات الخدمية.حيث أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي أن الحملة التي قام بافتتاحها مدير شرطة منطقة نجران اللواء صالح بن علي الجلعود وبحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير الشؤون الاسلامية والاوقاف ومدير الشؤون الصحية بنجران تحتوي على العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية وقد شهدت حضور العديد من منسوبي الأمن العام ضباط وأفراد وموظفين الذين استفادوا مما قدم لهم خلال الحملة مبينا أنه تم افتتاح البرنامج بشرطة منطقة نجران، وكذلك تم افتتاحه اليوم في ادارة الدوريات الامنية بنجران برعاية مدير الادارة العقيد علي محمد ال غضيف بحضور منسوبي الإدارة من ضباط وأفراد إداريين وميدانيين داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه البرامج والحملات التي تهدف إلى التوعية والتثقيف.