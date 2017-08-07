إصابة 30 شخصاً جراء انفجار عنيف في مدينة لاهور الباكستانية

متابعات – فجر :

تعرض 30 شخصاً لإصابات مختلفة جراء انفجار عنيف وقع الليلة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة لاهور الدكتور حيدر أشرف أن الانفجار وقع بداخل شاحنة كانت تسير على أحد الطرق في لاهور، مشيراً إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة ومعرفة سبب ونوع الانفجار.

وأضاف أن التحقيق المبدئي يوحي بأن الانفجار نجم عن مادة متفجرة كانت بداخل الشاحنة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، غير أن معظمهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم وفقاً لما ذكرت قنوات التلفزيون الباكستانية.