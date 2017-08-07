الاتحاد الأردني: الأحداث التي شهدها نهائي البطولة العربية “مرفوضة”

متابعات – فجر

قال الاتحاد الأردني لكرة القدم إن الأحداث التي أعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية بين الفيصلي والترجي التونسي وتداعياتها “خارجة عن النص ولا تمت بصلة للأخلاق والعادات الأصيلة التي نتباهى ونفخر بها”.

وأضاف الاتحاد في بيان نشرته الصحافة الأردنية، أنه “إذ يأسف لهذه الأحداث الفردية فإنه يؤكد تواصله مع الاتحاد العربي واستنادا إلى العلاقات التشاركية الهادفة إلى خدمة اللعبة في الوطن العربي، للوقوف على كل التفاصيل والتداعيات التي حدثت عقب نهاية المباراة”.

وشدد البيان على أن الأحداث التي أعقبت المباراة “تصرفات مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت المبررات”.

كما تقدم الاتحاد بالشكر والتقدير إلى الاتحاد العربي لكرة القدم للجهود الطيبة والمميزة التي يبذلها بقيادة سمو الأمير تركي بن خالد والتي أثمرت بإعادة إحياء البطولات العربية بما يخدم تطلعات تطوير اللعبة في الوطن العربي، ومن نظيره المصري بالشكر والامتنان على حسن تنظيم البطولة وحفاوة الاستقبال والتسهيلات المثالية التي قدمت للجماهير من أجل مؤازرة فرقها في أجواء تنافسية مميزة.