القحطاني يرأس الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج

متابعات – فجر

ترأس معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات المشرف على الأمن العام الاجتماع الأول لقادة قوات أمن الحج لهذا العام 1438 هـ الذي عقد بمقر الأمن العام في منى اليوم الاثنين 15/12/1438 وفي بداية الاجتماع نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – حفظه الله – لكافة العاملين بقيادة قوات أمن الحج، مؤكداً في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع على أهمية المضي قدماً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الأمن والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وأهمية استشعار خصوصية المكان والزمان وحقوق ضيوف بيت الله الحرام انطلاقاً من توجيهات قادة هذه البلاد حفظها واهمية القرب من العاملين وحثهم على تقديم أفضل خدمة لضيوف بيت الله الحرام كلاً في مجاله وموقعه والوظيفي، وأشار أثناء الاجتماع إلى أهمية الاستعدادات المبكرة التي تبذل من الأمن العام ممثلة في قيادة قوات أمن الحج ليكون موسم الحج ناجحاً بمراحله كافة في ظل اكتمال تواجد كافة القوات المشاركة في مهمة الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيداً معاليه بالتفصيلات التي تم تضمينها في خطط أمن الحج هذا العام الأمر الذي يكفل بتوفيق الله الوصول إلى حج ناجح وبما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

وحضر الاجتماع قادة قوات أمن الحج يتقدمهم معالي قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الذي عبر عن اعتزازه ومنسوبي قيادات قوات أمن الحج بثقة ولاة الأمر حفظهم الله ليؤدوا هذه الخدمة الأمنية ابتغاء الأجر والمثوبة من الله في المقام الأول واستشعاراً بواجبهم نحو خدمة ضيوف الرحمن، مضيفاً، معاليه إن رجال الأمن جنود مجندة ورسل سلام لقوافل الحجاج الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من مشارق الأرض ومغاربها واستأذن معاليه من معالي مساعد وزير الداخلية في أن يقدم كل قائد ايجازاً مختصراً عن طبيعة مهامه وخطط عملهم.

وفي الختام اطمئن معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات على اكتمال التجهيزات اللازمة في كافة المجالات التي تسهل على العاملين أداء مهامهم وأعمالهم.