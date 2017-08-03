ريبروف يستغني عن الرباعي والبرازيلي ليوناردو يصل غداً

مازن الشهري – فجر – الرياض

علمت مصادر لصحيفة فجر أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ابلغ إدارة النادي الأهلي بالإستغناء عن الرباعي ( أمير كردي – باسم العطالله – صالح العمري – إسلام سراج ) لعدم الحاجه لهم للموسم المقبل وأعطى الإدارة الضوء الأخضر للإستغناء عنهم إما بالإنتقال أو الإعارة، من المنتظر أن تقوم إدارة الأهلي بتوقيع مخالصة أو إعارة الثلاثي محمد أمان ورائد الغامدي وعبدالعزيز دمدم اللذان يواصلون التدريبات الانفرادية على ملعب النادي

من جهة أخرى يصل غدًا الثلاثاء البرازيلي ليوناردو دي سوزا بعد استخراج التأشيرة للدخول الى الاراضي السعودية قادماً من عاصمة صريبيا بلغراد .