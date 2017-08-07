وفاة أربعة عمال بعد سقوطهم في خزان مزرعة بشقراء

متابعات – فجر

توفي 4 عمال اليوم الاثنين بعد سقوطهم في خزان إحدى المزارع بمحافظة شقراء.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في (تويتر) “باشر مدني شقراء حادث سقوط أربعة عمال في خزان بإحدى مزارع الدواجن، وتم إخراجهم متوفين.