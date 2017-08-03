كوريا الشمالية ترد على العقوبات الأمريكية: جاهزون لتلقين أمريكا درساً قاسيا

وكالات – فجر

قالت كوريا الشمالية في بيان لاجتماع إقليمي اليوم الاثنين إنها مستعدة لتلقين الولايات المتحدة “درسا شديدا” بقوتها النووية الاستراتيجية إذا ما اتخذت إجراء عسكريا ضدها مضيفة أنها لن تطرح برنامجها النووي أو الصاروخي على طاولة المفاوضات.

ووصفت بيونجيانج في نسخة من بيان لوزير خارجيتها ري يونج-هو وزعت على وسائل الإعلام في مانيلا العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الأمم المتحدة بأنها “مفتعلة” وحذرت مما “سيلحقها من إجراءات عنيفة” وأعمال لتحقيق العدالة. وقالت إن القرار يظهر أن الأمم المتحدة أساءت استغلال سلطاتها.

وقالت إن التجربتين بصاروخين عابرين للقارات اللتين أجرتهما في يوليو تموز يثبتان أن الولايات المتحدة بكامل أراضيها أصبحت داخل نطاق صواريخها وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان البيان قرأ على الحضور في منتدى آسيان الإقليمي اليوم.