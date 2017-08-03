«نتفليكس» تستحوذ على دار نشر كتب الرسوم الفكاهية “ميلر ورلد”

وكالات – فجر

استحوذت شركة تأجير وبث الأفلام عبر الإنترنت نتفلكس اليوم الاثنين على دار نشر كتب الرسوم الفكاهية “ميلر ورلد” التي أسسها “مارك ميلر”.

يذكر أن “ميلر” يشتهر بتقديم شخصيات الكارتون الفكاهية الشهيرة مثل “كيك آس” و”كينجسمان” و”أولد مان لوجان”.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وذكرت شركة “نتفليكس” أنها تعتزم استخدام شخصيات “ميلر وورلد” في الأفلام والحلقات التلفزيونية وعروض الأطفال التي يتم طرحها حصريا لأعضاء “نتفليكس” على مستوى العالم.

وقال “تيد ساراندوز” الرئيس التنفيذي لشركة “نتفليكس” في بيان إن “مارك أقرب ما يمكن من شخصية ستان لي (مؤلف الكتب المصورة الأمريكي الشهير)، باعتباره مبدع ومجدد مجموعة أشهر القصص والشخصيات في التاريخ الحديث التي تتراوح من (المنتقمون) إلى كيك-آس وكينجسمان والمطلوب .. لا نستطيع الانتظار لاستغلال الطاقة الإبداعية لميلر وورلد في نتفليكس وبدء عصر جديد من السرد القصصي على مستوى العالم”.