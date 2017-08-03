الإنظباط توقف ” القريني” لمدة عام وتغرمه 300 ألف ريال

فيصل الخليل – فجر – الرياض

أصدر رئيس لجنة الإنضباط في الإتحاد السعودي لكرة القدم بندر الحميداني قراراً بإيقاف رئيس نادي الشباب عبدالله القريني وذلك بسبب تصريحات القريني الأخيرة لوسائل الإعلام والتي أكد القرار بأنها تسيء وتجرح الإتحاد السعودي لكرة القدم

وقد أصدرت لجنة الإنضباط بيانا إعلاميا حيث أكدت ثبوت مخالفة رئيس الشباب عبدلله القريني للفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من لائحة الانضباط، وإيقاع وبناء على هذه المادة تم إيقاف القريني لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وكذالك إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت لجنة الإنظباط أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة المائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.